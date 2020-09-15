Исполком Минска оценил ущерб городу от акций протеста в $289 тысяч

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Власти Минска оценивают ущерб, нанесённый городу от акций протеста, в 750 000 белорусских рублей ( около $289 тысяч). Такие данные привёл начальник управления городского хозяйства Владимир Лебедь.

В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 000. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч. Сюда входят уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В среднем в день задействовано более тысячи работников ЖКХ и более 80 единиц техники, — приводит госагентство БелТА слова чиновника.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигрывавшего президентские выборы Александра Лукашенко. Также люди требуют прекратить милицейский произвол и начать расследование фактов насилия над людьми.

Наблюдатели не раз отмечали, что белорусский протест пока выглядит одним из самых культурных. Широкую известность получили факты. как люди после масштабных акций убирали за собой мусор и снимали обувь перед тем, как встать на уличную скамейку.

Ранее власти Минска жаловались, что участники демонстраций портят внешний облик города, развешивая по нему красно-белую атрибутику (она стала символом протеста). Каждый день столичных коммунальщиков вместе с силовиками направляют на борьбу с красно-белыми ленточками и флагами. Однако вместо срезанной атрибутики появляется новая.