В Армении узнали, когда может пройти встреча Алиева, Путина и Пашиняна «Грапарак»: встреча Алиева, Путина и Пашиняна может пройти 31 августа в Москве

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян

Встреча президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться 31 августа в Москве, передает издание «Грапарак» со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, в ходе переговоров будет обсуждаться Зангезурский коридор.

31 августа в Москве состоится очередная трехсторонняя встреча в формате Алиев — Пашинян — Путин, — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что переговоры о Зангезурском коридоре предусматривают обсуждение вопросов о его открытии, развертывании, запуске и других сопутствующих тем.

12 августа Алиев заявил, что Баку ждет от Армении маршрута Зангезурского коридора в ближайшие недели. Тогда он подчеркнул, что Ереван затягивает процесс со своей стороны, в то время как Азербайджан выступает за мирное разрешение противоречий.

Ранее Алиев призывал Ереван выполнить пункты трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Одно из положений этого документа касается открытия транспортного сообщения Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, которое пролегает через территорию Армении по Зангезурскому коридору. По словам президента Азербайджана, армянские власти обязались обеспечить данную возможность для азербайджанцев, однако этого не произошло.