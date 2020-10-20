Глава правительства Армении встретился с экс-лидерами НКР

https://static.news.ru/photo/99c8fd7a-12c1-11eb-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с экс-главами самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. Политики обсуждали ситуацию в зоне конфликта.

О встрече Пашиняна с бывшими президентами НКР сообщает Sputnik Армения. При этом журналистам не удалось получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря главы правительства Армении Мане Горгян. Она заявила, что у неё нет информации о встрече.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян привлёк к конфликту в Карабахе ультраправых немецких политиков. Те в ходе посещения НКР заявили о её поддержке и пообещали ввести санкции против Турции, хотя участие Анкары в конфликте не доказано. Баку, в свою очередь, намерен направить в МИД ФРГ ноту протеста в связи с визитом немецких депутатов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.