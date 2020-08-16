Глава МВД Белоруссии считает, что его уход деморализовала бы личный состав

https://static.news.ru/photo/d7114cee-dfb5-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mvdgovby

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что его отставка деморализовала бы личный состав и сделала ситуацию в сфере безопасности неконтролируемой.

Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра, — прим. NEWS.ru) кричал: я должен уйти в отставку? А Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принёс этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится всё, — сказал он во время митинга на площади Независимости в Минске.

По его словам, бросившие все силы на охрану правопорядка во время митингов сотрудники милиции не успевают реагировать на рядовые преступления в городе. Караев также подчеркнул, что представители правоохранительных органов охраняют государственность, Дом правительства, райотделы от захвата, так как они являются символами.

Ведь если протестующие захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть. А кто будет реагировать на правонарушения? — сообщил глава МВД.

Он заявил, что население уже жалуется на сигналящих и «бардак», и задал при этом риторический вопрос о том, «во что превратили самую лучшую республику Советского Союза», передаёт БелТА.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг у Дома правительства, люди на котором выступают в его поддержку. Политик вышел на сцену.