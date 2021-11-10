Глава МИД Белоруссии рассказал о новом уровне отношений Москвы и Минска

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Минобороны России подтвердило факт обстрела с азербайджанской стороны территории в районе Шуши, где временно размещены российские миротворцы. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене на сайте ведомства. О стрельбе в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских военных накануне заявили представители армянской стороны. Сообщалось об одном погибшем и трёх раненых.

В 13:40 мск 8 ноября в районе города Шуша с азербайджанской стороны осуществлён обстрел группы рабочих Карабаха из четырёх человек, в результате которого три человека получили ранения, а один был...