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Глава МИД Белоруссии рассказал о новом уровне отношений Москвы и Минска

11:27, 10 ноября 2021
Глава МИД Белоруссии рассказал о новом уровне отношений Москвы и Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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В ближайшее время союзные отношения Москвы и Минска перейдут на качественно новый уровень. Обе страны демонстрируют высокую динамику сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, слова которого приводит БелТА.

В ближайшее время союзные отношения между нашими государствами выйдут на качественно новый уровень, прежде всего в экономической сфере, — сказал Макей на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, которое проходит в Москве.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал о том, что работа над объединяющей Россию и Белоруссию символикой уже идёт. Он также рассказал, к чему приведёт союз Москвы и Минска. По мнению Мезенцева, двум странам будет легче противостоять западному натиску благодаря 28 союзным программам. Госсекретарь добавил, что принятые положения ставят на совершенно иной уровень взаимодействие между Россией и Белоруссией в пользу нового этапа промышленной политики, политики в сфере сельского хозяйства и формирования единого энергетического рынка.

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