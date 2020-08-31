Глава МИД Белоруссии отреагировал на новые санкции стран Балтии

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Белоруссия примет адекватные ответные меры в ответ на санкции стран Балтии в отношении Минска. С таким заявлением выступил глава белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников попали в чёрный список. Им запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано, — отметил глава МИД Белоруссии.

По его словам, Белоруссия будет «терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах партнёров возобладает». Он уверен, что «этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», передаёт РИА Новости.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа 2020 года после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Европейские государства не признали белорусские выборы.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Он отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву.