Глава МИД Армении готов встретиться с коллегами из России и Азербайджана

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности провести встречу с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым, сообщает «Интерфакс-АВН». По его словам, встреча может пройти в Москве.

Мы не отменяли московскую встречу глав МИД, а отложили ее. И в определенный удобный момент задействуем эту встречу. Встреча может быть и в Москве, и в другом месте. Выбор места важен, но чрезмерно существенного влияния на процесс не имеет. И мы готовы к очередной встрече в Москве, — сказал Мирзоян.

По его словам, Армения не смогла принять участие в московской встрече в декабре прошлого года из-за блокады Лачинского коридора.

Мирзоян добавил, что Ереван и Баку продвигаются в процессе переговоров по мирному соглашению, стороны сблизили позиции по ряду вопросов.

Около 10–15 дней назад мы получили очередной ответ Азербайджана на наши очередные предложения. <...> По некоторым вопросам нам удалось сблизить позиции. Но армянская сторона имеет свои принципиальные вопросы в этом процессе, — сказал глава МИД.

Он уточнил, что в Ереване идет обсуждение предложений, Баку получил ответ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном.

Российская сторона ранее заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора. Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.