Глава КС заявил о признаках «госпереворота» в законопроекте Зеленского

https://static.news.ru/photo/ae9230c0-1aad-11eb-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка/facebook.com

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что в проекте закона о прекращении полномочий судей КС присутствуют признаки «государственного переворота». Об этом он заявил во время брифинга.

Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, — приводит издание «Лига» слова Тупицкого.

Президент Владимир Зеленский внёс проект закона о досрочном прекращении полномочий полного состава Конституционного суда 29 октября. В пояснительной записке говорится о целях документа — предотвращение узурпации власти судьями КС.

Документ содержит три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и третью статью, определяющую вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования его в парламентской газете «Голос Украины».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Поводом стало решение Конституционного суда отменить ряд антикоррупционных норм.