Глава КГБ заявил о готовящейся в Белоруссии провокации

https://static.news.ru/photo/c22aa02c-0fa9-11eb-a7f0-fa163e074e61_660.jpg Иван Тертель Фото: kgk.gov.by

Спецслужбы Белоруссии обладают информацией о готовящейся в республике провокации, которую планируют произвести «в ближайшее время». Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Иван Тертель.

В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнёрских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации, — цитирует БелТа Тертеля.

По его словам, организаторы провокации хотят обвинить в произошедшем силовые структуры страны. Протесты в Белоруссии уменьшаются, поэтому провокаторы хотят дестабилизировать обстановку и «использовать последний шанс на реализацию своих планов».

Тертель подчеркнул, что спецслужбы совместно с другими правоохранительным органами проводят мероприятия по установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности.

В связи с этим хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность, — добавил глава КГБ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что Госдепартамент США привлекает экстремистов к протестам в Белоруссии. Они проходят подготовку на Украине, в Грузии, Польше и странах Балтии.

Нарышкин также рассказал, что в Белоруссии может произойти резонансная провокация. Планируется осуществить атаку на авторитетного священника католической церкви, чтобы «подогреть» антиправительственные настроения в стране.

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