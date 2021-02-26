Глава Генштаба Армении встретился с президентом Саркисяном

https://static.news.ru/photo/7e6ad398-7845-11eb-8bdc-96000091f725_660.jpg Оник Гаспарян Фото: twitter.com/ArmenianApostle

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с главой Генерального штаба Вооружённых сил Оником Гаспаряном, указ об увольнении которого вызвал обострение политического кризиса в стране.

Саркисян и Гаспарян встречались в здании Генштаба. Других подробностей пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

26 февраля сторонники отставки Пашиняна собрались у здания администрации Саркисяна и призвали президента поддержать отстранение главы кабмина от должности, передавал NEWS.ru.