Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о роспуске организации

Азербайджанскую диаспору Подмосковья, скорее всего, распустят, заявил лишенный российского гражданства за угрозу нацбезопасности и депортированный из страны глава организации Эльшан Ибрагимов. По его мнению, которое приводит «Газета.Ru», в нынешней ситуации никто не хочет работать в диаспоре.

Угроза национальной безопасности. [Диаспору] скорее всего распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать, — считает Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Шыхлински вину не признал. Адвокат мужчины Павел Коробов в разговоре с агентством заявил о намерении обжаловать решение суда.

О задержании Мутвалы Шыхлински ранее сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Инцидент произошел во время задержания отца Шыхлински: молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.