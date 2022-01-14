Генсек ОДКБ: о нормализации ситуации в Казахстане говорить пока рано

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью на канале «Россия 24» заявил, что говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане пока рано. По словам главы ОДКБ, в стране будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены в начале января на фоне массовых протестов.

Ещё действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменён, завтра ещё будет ряд регионов отменяться. <...> Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована — нет, наверное, будет преждевременным, — сказал Зась.

Ранее политолог Владимир Карасёв заявил, что выводить российские миротворческие силы из Казахстана не стоит до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка. По его словам, для полной нормализации ситуации между Москвой и Нур-Султаном должны быть выстроены более тесные оборонные связи. Оптимальным решением будет строительство в Казахстане двух российских военных баз, одна из которых станет морской, а вторая — сухопутной.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками. 13 января подразделения российских войск сил ОДКБ начали покидать республику.