Политолог объяснил, почему пока не стоит выводить военных РФ из Казахстана

Не стоит выводить российские миротворческие силы из Казахстана до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка, заявил политолог Владимир Карасёв. По его словам, для полной нормализации ситуации между Москвой и Нур-Султаном должны быть выстроены более тесные оборонные связи. Оптимальным решением будет строительство в Казахстане двух российских военных баз, одна из которых будет морской, а вторая — сухопутной, пишет «ПолитЭксперт».

Карасёв также подчеркнул, что в Казахстане есть изрядное количество политзаключённых. Один из самых известных — Ермек Тайчибеков, которого заключили под стражу за высказывание о том, что без поддержки России Казахстан превратится во второй Афганистан.

Он (Тайчибеков. — NEWS.ru) поддерживал статус русского языка как государственного и защищал русские семьи с казахстанскими паспортами. Его посадили по статье об экстремизме только за заявления, что без поддержки России Казахстан превратится во второй Афганистан. Поэтому я считаю, что ни в коем случае из Казахстана нельзя выводить войска ОДКБ, пока там не будет наведён порядок, — подчеркнул Карасёв.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России, в отличие от стран Запада, нет привычки «зазывать» к себе партнёров. Так он ответил на вопрос о возможном приглашении Казахстана присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.

По словам министра, согласно существующей процедуре, все обращения рассматриваются конструктивно.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками. Впоследствии руководство ОДКБ приняло решение о выводе миротворцев из республики, поскольку они выполнили стоявшие перед ними задачи.