«Не наш метод»: Лавров о приглашении Казахстана в Союзное государство

У России, в отличие от стран Запада, нет привычки «зазывать» к себе партнёров, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном приглашении Казахстана присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Он отметил, что согласно существующей процедуре, все обращения рассматриваются конструктивно.

У нас нет такой привычки — кого-то приглашать. У нас есть процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы, конечно, рассматриваем, и рассматриваем конструктивно. Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди, — сказал Лавров.

На пресс-конференции он сообщил, что Североатлантический альянс искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что опасения РФ по этому вопросу не принимаются во внимание.

В конце 2021 года Сергей Лавров заявил, что программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства между РФ и Белоруссией подразумевает купирование угроз, связанных с приближением к границам стран военной инфраструктуры НАТО. Он также отметил, что в данном документе предусмотрена чёткая координация шагов на международных площадках. Речь идёт в основном о других государствах и объединениях.