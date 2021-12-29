Лавров: Союзное государство будет купировать угрозы НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что программа согласованных действий в области внешней политики Союзного государства между РФ и Белоруссией подразумевает купирование угроз, которые связаны с приближением к границам стран военной инфраструктуры Североатлантического альянса, об этом рассказал политик в интервью ТАСС. Он также отметил, что в данном документе предусмотрена чёткая координация шагов на международных площадках. Речь идёт в основном о других государствах и объединениях.

Подразумевается совместное противодействие развязанным против нас информационным кампаниям, односторонние ограничительные меры, политизация работы международных организаций и навязывание натоцентричной модели безопасности в Европе, — сказал министр в интервью изданию.

Лавров также добавил, что значимое место в программе отводится сотрудничеству по купированию угроз, связанных с «приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о военных угрозах НАТО в адрес Москвы. По мнению дипломата, России и НАТО нужны срочные действия для восстановления равной безопасности. Он добавил, что добиться этого можно только через долгосрочные гарантии. Также Антонов назвал опасной сложившуюся ситуацию между Россией и Альянсом и подчеркнул, что в решимости РФ защищать свои границы «ни у кого не должно быть сомнений».