Генпрокурор Белоруссии прокомментировал акции протеста в республике

https://static.news.ru/photo/e660ab58-df1b-11ea-9e07-fa163e074e61_660.jpg Александр Конюк Фото: prokuratura.gov.by

Проведение массовых мероприятий должно согласовываться с местными властями, заявил главный прокурор Белоруссии Александр Конюк, комментируя многочисленные акции протеста в республике.

Республика Беларусь — правовое государство, в нём действуют законы, и отменить их никто не имеет права. Все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти, — отметил Конюк в эфире телеканала «Беларусь-1».

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что «противники» Белоруссии «раскачивают обстановку» на предприятиях. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, они хотят «подорвать» экономику государства.