https://static.news.ru/photo/dff984bc-44f5-11ea-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Любая страна — производитель нефти назначит Белоруссии большую экспортную цену, чем Россия, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на фоне белорусско-американских переговорах о поставках.

Белоруссия ежегодно перерабатывает 18 миллионов тонн нефти, и США смогут передать стране требуемый объём. По мнению эксперта, главная проблема выбранной белорусами стратегии — неизбежная переплата за нероссийское сырьё.

Американская нефть дороже российской в среднем на $20 за каждый баррель. В Минске не довольны российской ценой на нефть. И, чтобы заставить Россию дать ещё большую скидку, покупают нефть у других государств на $12-18 дороже, — отметил Юшков в комментарии НСН.

Энергетик считает, что переговоры о поставках углеводородов между Белоруссией и США не связаны с экономическими вопросами — они политические.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия не получает российскую нефть с начала 2020 года из-за того, что «Белнефтехим» не договорился о цене с поставщиками из России. Президент Александр Лукашенко обвинил российскую сторону в давлении на страну и пообещал найти нового продавца углеводородов.