Назарбаев вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9ed9840-bc47-11ea-84d4-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: akorda.kz/Global Look Press

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции, однако продолжает работать дистанционно, соблюдая режим самоизоляции.

Как сообщает пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Назарбаев будет сохранять режим самоизоляции и уделять время прогулкам на свежем воздухе, пишет РИА Новости.

Ранее Укибай сообщал, что Елбасы во время болезни провёл несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран, используя видео-конференц-связь и правительственную специальную связь. Все служебные документы передаются ему с соблюдением санитарных норм или в электронном формате.

О заражении 79-летнего Назарбаева стало известно 18 июня. Тогда сообщалось, что поводов для беспокойства нет.

Кроме того, коронавирусом также заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Главу ведомства госпитализировали в больницу. По словам, Биртанова, несмотря на все санитарные нормы, которые он соблюдал, «риски есть всегда». Министр также отметил: особенно это касается тех, кто не имеет возможности работать удалённо. Позднее он был уволен со своего поста, писал NEWS.ru.

По данным на 29 июня, в Казахстане было зафиксировано более 21 тысячи заражённых коронавирусом. Из них 13 тысяч выписались из больниц, число летальных случаев достигло 183.