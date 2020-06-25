Президент Казахстана уволил заразившегося COVID-19 министра здравоохранения

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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа, был уволен со своего поста. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Акорды — резиденции главы республики.

Указом президента освобождён от должности министра здравоохранения Казахстана, — передаёт сообщение «Казинформ».

Бывший уже глава ведомства сообщил о заражении 14 июня. За два дня до этого в казахстанском парламенте был выявлен первый случай заболевания COVID-19. Биртанов рассказал, что находится в инфекционном госпитале. Коронавирус проходит у него бессимптомно. Политик подчеркнул, что соблюдал все санитарные меры, но тем не менее заразился.

После этого премьер- министр Казахстана Аскар Мамин решил перейти на режим самоизоляции после совместной поездки в Жамбылскую область с Биртановым.

Как ранее писал NEWS.ru, 6 июня пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что заразился COVID-19. После госпитализации он заметил, что глава республики регулярно проверяется на коронавирус и что его здоровью ничего не угрожает.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

В РФ выявили 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.