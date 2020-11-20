Дети отравились в минской школе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал обеспечить беспрепятственный доступ к памятникам и святыням в Нагорном Карабахе как для азербайджанцев, так и для армян. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

То же самое касается и объектов исторического и культурного наследия, уточнил он в ходе онлайн-совещания по российской миротворческой миссии в регионе. Я разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он тоже исходит из...