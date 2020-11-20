Дети отравились в минской школе

Массовое отравление детей произошло в школе № 61 Минска, сообщили в белорусском Минздраве. В больницу доставили 17 школьников.
В детскую инфекционную больницу Минска поступили 17 детей. Одного ребёнка, обратившегося в больницу, после осмотра медиков и оказания первой помощи родители забрали домой, — отметили в ведомстве.
Причина произошедшего в настоящий момент неизвестна. Всех школьников осмотрели специалисты совместно с сотрудниками кафедр детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета и Белорусской медицинской академии последипломного образования,
Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемических требований. В общей сложности за помощью врачей обратились примерно 280 учеников.
Ситуацию взяли на контроль и. о. главы Минздрава Дмитрий Пиневич, мэр Минска Владимир Кухарев, вице-премьер страны Игорь Петришенко и руководитель Совета Республики Наталья Кочанова.
Ранее NEWS.ru писал, что более 100 учеников одной из школ Кронштадта обратились за медпомощью после отравления в школьной столовой. Все отравившиеся проходят лечение амбулаторно, тяжёлых случаев отравления нет. В школе, где отравились дети, проводятся проверки.