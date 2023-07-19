Что в порту Одессы и в Николаеве: какие цели ВС РФ поражают на Украине Россия нанесла удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в Одесской и Николаевской областях

Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 18 и 19 июля Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одесской и Николаевской областях. Подробности о массированных ударах и их целях — в материале NEWS.ru.

Что заявили в Минобороны РФ об ударах по целям в Одессе и Николаеве

Минобороны России опубликовало официальное сообщение с перечислением пораженных в ночь на 18 июля целей.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса», — говорится в сообщении.



Помимо этого ВС РФ уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим, в районах городов Николаев и Одесса.

Сегодня Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ Канатово в Кировоградской области. Все цели атаки были поражены. Также в ведомстве подтвердили, что российские войска атаковали объекты военной промышленности в Одессе.

Что написали военкоры об ударах

Как ранее писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ночью 19 июля ВС РФ провели «комбинированную атаку» по целям в Одессе. В публикации утверждалось, что Воздушно-космические силы РФ запустили сверхзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-22. Кроме этого, удары по украинской инфраструктуре наносились с помощью «Гераней», снарядов «Шахид», бомбардировщиков Ту-22м3, а ВМФ атаковали Украину «Калибрами». Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным канала, российские дроны-камикадзе подлетали к Одессе со стороны Черного моря. В сообщениях говорилось, что ВС РФ поразили нефтебазу в Одессе, позже сильный взрыв прогремел в городе Ильичевск Одесской области. По предварительным данным, он произошел на топливном хранилище.

Российский военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что серия мощных взрывов в Одессе — следствие применения сосредоточенного огня. «Есть такой тактический прием, когда в ходе боя на короткой дистанции, участники с одной стороны, по команде, сосредоточивают огонь своих стрелковых средств на одной цели — не хуже шрапнели получается. Но сейчас ночью мы имеем дело с нашим сосредоточенным огнем не автоматов и пулеметов, а ракет и БЛА», — рассуждал Сладков.

Фото: МО РФ

Как отреагировала Украина на атаки

Мэра Одессы Геннадий Труханов заявил в социальной сети, что российский удар по городу в ночь на 19 июля стал самым масштабным с начала боевых действий.

Как сообщило оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ, в Одесской области повреждена портовая инфраструктура. Также, по информации ВСУ, были попадания в зерновой и масляный терминалы, поражены два складских помещения с табаком и фейерверками. Минобороны эту информацию не комментировало.

В 02:20 по мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Фото: t.me/dsns_telegram

Какие цели у ВС РФ могут быть в Одессе и Николаеве

Как рассказал NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой, одной из военных целей РФ является одесский порт, «чтобы не допустить повторных атак на Крым надводными дронами, так как их очень сложно обнаружить». Также, по его словам, мишенями могут быть «места хранения боеприпасов, пункты производства БПЛА и пункты принятия решений».

«Одесса — крупный порт, куда поступает большое количество грузов, в том числе военных. Это артерия, куда со стороны Европы НАТО, поставляют и боеприпасы, и военную технику», — заявил Липовой.

Он полагает, что Москве «крайне важно заблокировать» одесский порт. По мнению Липового, разрушение инфраструктуры одесского порта — это «вынужденная мера для предотвращения поставок боеприпасов и техники, чтобы они не использовались для атак на Россию».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru добавил, что в Одессе расположены «три крупнейших порта на Черном море, в том числе те, где грузят зерно для поставок за рубеж». По его словам, оттуда, «прикрываясь зерновой сделкой, отправлялись беспилотные надводные аппараты» для атак на Крымский мост. Поэтому, считает Литовкин, эти объекты «должны быть уничтожены, чтобы у Украины больше не было возможности принимать такие суда и отправлять их с боевыми системами и вооружением».

Военный эксперт заявил, что в Николаеве расположены два судостроительных завода. «Там есть база, где собирают и ремонтируют подводные и надводные дроны, оборудуют всем необходимым для нанесения ударов по Крыму. Также было сообщение, что там были склады с горюче-смазочными материалами, которые уничтожили», — добавил Литовкин.

В свою очередь военкор Сладков назвал удар ВС РФ ответом на подрыв Крымского моста. «Если его (порта. — NEWS.ru) структура будет разрушена, значит ни о какой „зерновой сделке“ с участием, по крайней мере Одесского порта, речи быть не может», — отметил журналист.

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Порт Одессы

Как ВСУ атаковали Крымский мост

Ночью 17 июля мост через Керченский пролив был частично разрушен взрывами. Атака была совершена с помощью беспилотных надводных аппаратов. В результате взрыва погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, она находится в больнице. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт».

После подрыва Крымского моста президент России Владимир Путин заявил, что «ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения».

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