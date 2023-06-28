Экс-депутат Рады: с помощью английского языка Киев вытесняет русский Бывший депутат Рады Царев: с помощью английского языка на Украине вытесняют русский

Фото: Shutterstock

Если английский язык станет одним из языков международного общения на Украине, это приведет к дальнейшему вытеснению русского языка, который сегодня имеет там статус «языка национального меньшинства», пояснил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Олег Царев.

Ранее 28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, официально определяющий статус английского как одного из языков международного общения на Украине.

Ничего необычного не происходит, колония принимает язык колонизаторов, все идет к тому, что английский станет едва ли не основным языком на Украине, — считает Царев.

По его мнению, русский язык потеряет статус языка нацменьшинства, «ведь это для Киева «язык агрессора».

Идет запрет исполнителей, поющих на русском, запрет книг на русском, вычеркивание русской истории. И хотя сам русский язык не исчезнет, язык убить вообще невозможно, но Киев предпринимает все усилия, чтобы жители Украины его забыли, — считает Царев.

Он указал, что если законопроект будет принят, пограничникам будет запрещено изъясняться на русском. Это же касается и тех, кто ищет убежища на Украине или хочет получит статус беженца. Они должны будут подавать заявление на украинском или английском. Если же они сделать этого не смогут, то придется привлекать переводчика. Специалист должен быть предоставлен миграционным ведомством Украины, но не исключено, что в некоторых случаях соискателям придется оплачивать такие услуги самим, считает экс-депутат.

Английским хорошо владеют не так много людей на Украине. Их, конечно, будут учить. Но есть и другая проблема — украинским хорошо владеют тоже не столь многие. Тем более что на Украине в каждом регионе свой диалект. Создатели российских фильмов, кстати, часто это не учитывают, у них бандеровцы говорят на полтавском диалекте, который сильно отличается от диалекта, скажем, Львовской области, — заключил Царев.

Согласно законопроекту, английским языком в обязательном порядке должны будут владеть госслужащие, главы местных администраций, военные, командный состав полиции, прокуроры, налоговики и т. д. Также сдавать экзамен по английскому может оказаться обязательным для получения степени магистра. В театрах на английском может идти до 10% репертуара.