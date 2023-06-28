Зеленский обязал чиновников и прокуроров знать английский язык В парламент Украины внесли законопроект, определяющий статус английского языка как международного

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций и их заместители, офицеры, полицейские и прокуроры. Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине, — следует из текста документа.

Кроме того, украинский президент внес в Раду законопроект о праздновании на Украине Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается переименовать Грузию во всех официальных документах в Сакартвело, отказавшись от русского названия страны. С такой инициативой выступили партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Также сообщалось, что в мае в Киеве были переименованы 23 улицы, связанные с СССР и Россией. В результате бывший переулок Орловского в Шевченковском районе города стал носить имя английского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, улица Красноткацкая получила имя премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, а Петровская аллея стала аллеей Магдебургского права.