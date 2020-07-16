Больше 40 человек арестовали и оштрафовали в Белоруссии за участие в акциях

https://static.news.ru/photo/b22a8c74-c78c-11ea-820b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Суды Белоруссии рассмотрели дела больше 40 участников акций за честные выборы, которые прошли 14 июля. Активисты получили административные штрафы и аресты.

Их признали участниками «несанкционированных массовых мероприятий», говорится на сайте правозащитной организации «Весна». Среди возможный санкций штрафы до 1350 белорусских рублей (около 40 тысяч российских рублей) или арест сроком от 10 до 15 суток.

Около 30 дел были рассмотрены в Минске, больше 10 — в Бресте, Пружанах и Борисове.

В различных городах Белоруссии 14 июля прошли массовые акции протеста. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу около 200 участников акций. На следующий день, как писал NEWS.ru, милиционеры задержали людей, которые пришли в Центризбирком для подачи жалоб на отказ в регистрации оппозиционным кандидатам.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской.