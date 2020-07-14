Правозащитники: около 200 человек задержали на акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 200 участников несанкционированной стихийной акции.
По данным правозащитного центра «Весна», на 07:00 мск на акции задержали 188 протестующих, среди которых находились сотрудники различных белорусских и международных СМИ. Некоторых из них позднее отпустили. В списке задержанных фигурирует гражданин РФ.
Правозащитники
Как писал NEWS.ru, акции протеста начались в нескольких городах Белоруссии после отказа ЦИК страны зарегистрировать оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. На месте задержали журналистов Euroradio, «Радио Свобода» и «БелСата».
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.
В регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.
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