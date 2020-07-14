Правозащитники: около 200 человек задержали на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/af6d98d8-c65f-11ea-98a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 200 участников несанкционированной стихийной акции.

По данным правозащитного центра «Весна», на 07:00 мск на акции задержали 188 протестующих, среди которых находились сотрудники различных белорусских и международных СМИ. Некоторых из них позднее отпустили. В списке задержанных фигурирует гражданин РФ.

Правозащитники отметили , что акции прошли и в других городах: Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах. Там в общей сложности задержали около 30 человек.

Как писал NEWS.ru, акции протеста начались в нескольких городах Белоруссии после отказа ЦИК страны зарегистрировать оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты. На месте задержали журналистов Euroradio, «Радио Свобода» и «БелСата».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.

В регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.