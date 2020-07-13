https://static.news.ru/photo/a7edddf2-c5b5-11ea-9d99-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: vdbabariko/facebook.com

Виктора Бабарико сняли с выборов президента Белоруссии. 14 июля 2020 года ЦИК республики решит, кого допустить до участия в борьбе за пост главы государства. Комиссия заявляет, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отраженные в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирования из-за границы.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Их итоги ЦИК должна будет подвести в течение 10 дней. В случае необходимости второй тур выборов будет проводиться 23 августа.

За последнюю неделю рейтинг Лукашенко составил 24%, пишут белорусские источники со ссылками на инсайдерские данные. Это на 4% меньше предыдущих показателей. Другие кандидаты, считающиеся серьёзными соперниками президента, наоборот, нарастили уровень поддержки. Так, за экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало высказались 18% респондентов, за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико готовы были отдать свой голос 16% респондентов, за Светлану Тихановскую, супругу популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — 12%. При этом Бабарико до задержания располагал, по различным данным, даже 50-процентной поддержкой.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабарико, который являлся основным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах, был задержан 18 июня 2020 года и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.