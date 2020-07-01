Белорусские силовики задержали помощницу конкурента Лукашенко

https://static.news.ru/photo/edace73e-bbd3-11ea-a17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Карагачева/vk.com

Предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о задержании помощницы политика Елены Карагачевой. Женщина больше 20 лет работала в Белгазпромбанке, который возглавлял Бабарико.

Она является членом инициативной группы, а также личной помощницей кандидата. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба политика.

Её задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, а затем увезли в СИЗО КГБ страны.

Основного конкурента действующего лидера на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.