Штаб задержанного Бабарико подал документы в белорусский ЦИК

https://static.news.ru/photo/d8f5fb6c-b2f7-11ea-8b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Представители предвыборного штаба Виктора Бабарико подали в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Оказавшегося в СИЗО банкира считают главным соперником действующего главы республики Александра Лукашенко.

Несмотря на то, что Виктор Бабарико всё ещё не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца, — цитирует ТАСС сообщение представителей кандидата.

Пакет документов передали в ЦИК утром в субботу, 20 июня.

Как писал NEWS.ru, Бабарико единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Кандидата задержали 18 июля — за день до завершения сбора подписей. Бабарико, более 20 лет возглавлявшего Белгазпромбанк, назвали подозреваемым по делу о неких преступлениях в кредитной организации. Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, будто за кандидатом стояли некие «российские кукловоды».

Президент Лукашенко призвал белорусов не героизировать «ворюг и обуржуившихся банкиров». Параллельно глава государства анонсировал повышение пенсий и заявил, что это никак не связано с выборами 9 августа.