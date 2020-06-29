Лукашенко может попросить Путина помочь ему на выборах главы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/50c22de0-ba1f-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Главы Белоруссии и РФ — Александр Лукашенко и Владимир Путин — во время ближайших переговоров могут обсудить давление Минска на российскую собственность. Кроме того, лидер республики попросит Путина о поддержке на выборах, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Мероприятие пройдёт 30 июня 2020 года.

В частности, события вокруг Белгазпромбанка. Возможно, будет обсуждаться судьба другой российской собственности, а именно «Газпром трансгаз Беларусь», бывший Белтрансгаз, который был куплен за пять миллиардов долларов с лишним — тоже корпорацией Газпром, — цитирует эксперта РИА Новости.

По его мнению, Кремль не вмешивается в дела Минска и не давит на Белоруссию. Хотя Лукашенко заявляет об участиии РФ в политиеской борьбе. А Лукашенко говорит о вмешательстве, «просто чтобы устранить конкурента с политической арены или хотя бы из предвыборной гонки».

То, что Виктор Бабарико решил пойти кандидатом в президенты — это его личное решение. Более того, Виктора Бабарико далеко нельзя назвать пророссийским кандидатом... Российские элиты относятся очень сдержанно к белорусским выборам и предпочитают дождаться их результатов, — резюмировала аналитиак.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Нынешний лидер страны примет в них участие, баллотируясь на шестой срок подряд (ограничение на количество сроков было изъято из Конституции страны в результате референдума 2004 года).

Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению. 29 мая его задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов.

Основного конкурента Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.