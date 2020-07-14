Жители Белоруссии протестуют по всей стране

Акции протеста начались в нескольких городах Белоруссии. Люди выступают против отказа ЦИК страны зарегистрировать оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.
Жители Минска начали стихийно собираться в разных частях города. По проспекту Независимости начала движение 200-метровая колонна людей,
При этом силовики активно задерживают людей. По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов
Помимо столицы акции протеста проходят в Гомеле, Бресте, Могилёве, Гродно, Молодечно и других городах. Tut.by
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.
Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.
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