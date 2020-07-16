Штабы белорусских оппозиционеров решили объединиться

https://static.news.ru/photo/0d564ec6-c76a-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало Фото: babariko.vision

Представители штабов оппозиционных политиков Белоруссии встретились в Минске. Они решили объединить усилия на выборах президента страны.

На встрече присутствовали Светлана Тихановская (зарегистрированный кандидат), Вероника Цепкало (супруга Валерия Цепкало, которому отказали в регистрации) и Мария Колесникова (представитель штаба Виктора Бабарико, которому также отказали в регистрации), передаёт Tut.by.

Команда собирается призывать избирателей отдать свой голос на предстоящем голосовании, информировать людей о необходимости защищать свои голоса и призывать белорусов поддерживать инициативы о честных выборах.

Кроме того, они будут требовать освобождения политических и экономических заключённых, а также предоставления им права на пересмотр дела в независимых и честных судах. Также политики хотят провести повторные выборы.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем было отказано в регистрации двум главным соперникам нынешнего президента — бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-банкиру Виктору Бабарико. Против последнего также возбуждено уголовное дело, силовики считают его организатором преступной схемы.

Помимо Лукашенко на выборы в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Штаб Бабарико обжаловал отказ ЦИК, а Цепкало пообещал поддержку на выборах Тихановской.

В различных городах Белоруссии 14 июля прошли массовые акции протеста. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу около 200 участников акций. На следующий день, как писал NEWS.ru, милиционеры задержали людей, которые пришли в Центризбирком для подачи жалоб на отказ в регистрации оппозиционным кандидатам.