Минские силовики задержали пришедших с жалобами в ЦИК людей

https://static.news.ru/photo/8353ef7e-c6da-11ea-84d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сотрудники милиции Минска начали задержания людей, которые пришли к зданию Центризбиркома для полдачи жалоб на отказ в регистрации кандидатам в президенты страны Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Силовики увели как минимум шесть человек, сообщили в правозащитном центре «Весна».

Среди задержанных журналист «Радио Свобода» Антон Трофимович и представитель агентства БелаПАН Виолетта Савчиц, передаёт «Интерфакс».

Задержания начались после окончания работы ЦИК и люди стали расходиться. ГАИ, милиция и внутренние войска перекрыли отдельные участки проспекта Независимости возле здания комиссии, а также три ближайшие станции метро.

Множество людей днём пришли к зданию ЦИК чтобы подать обращения в связи с отказом в регистрации Бабарико и Цепкало. Также жалобу подала представитель самого Бабарико Мария Колесникова.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы государства действующего президента Александра Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что 14 июля по всей республике проходили акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников акций.