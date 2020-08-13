Более 1000 учёных Белоруссии подписали петицию против насилия

Учёные Национальной академии наук Белоруссии активно подписывают «Обращение представителей научной общественности» с призывом прекратить насилие на улицах городов страны. Под документом уже расписались более одной тысячи человек.
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Мы набирали молодёжь, а они неуправляемые. Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, учёные против насилия, — заявил Гусаков.
В обращении учёных они жалуются не только на «беспрецедентные по масштабу и жестокости» действия милиции, но и на крупные фальсификации во время президентских выборов 9 августа.
Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОНа, забирая с собой итоговые протоколы, что является грубейшим нарушением законодательства, — говорится в документе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны. Женщина пожаловалась на зверства силовиков, о которых она и предположить не могла.
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