Более 1000 учёных Белоруссии подписали петицию против насилия

https://static.news.ru/photo/758d62ca-dde2-11ea-bb51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные Национальной академии наук Белоруссии активно подписывают «Обращение представителей научной общественности» с призывом прекратить насилие на улицах городов страны. Под документом уже расписались более одной тысячи человек.

Об этом сообщает издание Onliner. Отмечается, что председатель президиума академии Владимир Гусаков на встрече с директорами институтов назвал сбор подписей провокацией молодых учёных и попросил контролировать их.

Мы набирали молодёжь, а они неуправляемые. Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, учёные против насилия, — заявил Гусаков.

В обращении учёных они жалуются не только на «беспрецедентные по масштабу и жестокости» действия милиции, но и на крупные фальсификации во время президентских выборов 9 августа.

Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОНа, забирая с собой итоговые протоколы, что является грубейшим нарушением законодательства, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны. Женщина пожаловалась на зверства силовиков, о которых она и предположить не могла.