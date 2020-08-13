Белорусский Минздрав выступил с обращением к силовикам

https://static.news.ru/photo/3a40da94-dd9c-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Минздрав Белоруссии обратился к протестующим и силовикам в связи с массовыми митингами в стране.

В своём Telegram-канале ведомство призвало соотечественников остановить «раскручивание спирали насилия» на улицах белорусских городов.

Не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны бесценны! — говорится в заявлении.

Кроме того, белорусский Минздрав призвал не провоцировать насилие и не поощрять «наметившийся раскол в обществе».

Протестующие в Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК республики, он набрал 80,08% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата в президенты получили менее двух процентов голосов. Все они подали в ЦИК жалобы, требуя признать итоги выборов недействительными.

В ходе столкновений протестующих с силовиками пострадали десятки человек. Задержаны свыше шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники государственных белорусских СМИ подготовили обращение к министру информации Игорю Луцкому. Они просят оказать содействие в освобождении задержанных коллег и не препятствовать журналистской работе.