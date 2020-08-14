Белорусских медиков пообещали не увольнять за участие в протестах

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В Министерстве здравоохранения Белоруссии пообещали не увольнять врачей, которые принимают участие в протестных акциях. Там заверили, что слухи о карательном снятии с должностей не соответствуют действительности.

Информация о том, что сотрудников учреждений здравоохранения в случае выступления на акциях солидарности ждёт уголовное преследование или увольнение, появилась в социальных сетях.

Никому из медицинских работников не запрещено высказывать свою гражданскую позицию в нерабочее время, — цитирует заявление Минздрава «Спутник Беларусь».

В ведомстве от имени министерства и профсоюза работников здравоохранения попросили медиков не провоцировать нарушения трудовой дисциплины и правопорядка.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Однако протестующих стало лишь больше, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке. К ней присоединились рабочие, строители, работники сферы культуры, педагоги и врачи.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав и МВД Белоруссии разыскали и освободили 16 медицинских работников, задержанных во время акций протеста.