Белорусские силовики задержали несколько человек у завода «Гродно Азот»

https://static.news.ru/photo/a68d0bc8-175d-11eb-9705-fa163e074e61_660.jpg Фото: belnp/vk.com

В понедельник, 26 октября, белорусскими силовиками были задержаны несколько человек, собравшихся на несанкционированную акцию возле завода «Гродно Азот». Об этом сообщили представители пресс-службы УВД Гродненской области.

Отмечается, что у проходной в понедельник собрались люди, среди которых были как сотрудники завода, так и те, кто не имеет к предприятию никакого отношения. Правоохранители предложили им вернуться на работу или же разойтись. В настоящее время возле завода никаких акций не проводится.

Несколько человек задержаны, ведётся административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии, — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее об акциях рабочих возле «Гродно Азот» и последующих задержаниях сообщали ряд белорусских Telegram-каналов. Однако в концерне «Белнефтехим», в который входит «Гродно Азот», данные сведения опровергли. Представитель концерна Александр Тищенко сообщил, что собравшиеся у проходной люди (группа до 100 человек) пытались блокировать вход на предприятие. Все они не имеют к заводу никакого отношения. Тишенко заметил, что «Гродно Азот» продолжает работать в штатном режиме, забастовок нет, передаёт ТАСС.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано.

Как ранее писал NEWS.ru, на нескольких крупных предприятиях в Белоруссии рабочие начали забастовки в знак протеста против действующей в стране власти.