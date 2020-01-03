https://static.news.ru/photo/5e69f7da-2f09-11ea-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.

Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, стратегия, рассчитанная до 2035 года, направлена на «формирование комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте».

В частности, планируется в ближайшие годы существенно снизить уровень монополизма в экономике, полностью исключить региональные ограничения по движению товара, реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте.

В стране также будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Белоруссии, а все ставки налогов, арендной платы и тарифов госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом обсудили сотрудничество двух стран в энергетической сфере.