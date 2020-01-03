Совет министров и Национальный банк Белоруссии совместным постановлением приняли стратегию повышения доверия к национальной валюте.
Как
В частности, планируется в ближайшие годы существенно снизить уровень монополизма в экономике, полностью исключить региональные ограничения по движению товара, реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.
С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте.
В стране также будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Белоруссии, а все ставки налогов, арендной платы и тарифов госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом обсудили сотрудничество двух стран в энергетической сфере.
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