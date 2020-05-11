Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду закупленной у Saudi Aramco нефти

https://static.news.ru/photo/dc436338-936f-11ea-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vita Jureviciene/ТАСС

Минск ожидает, когда в литовский порт прибудет танкер с первой партией нефти, которую белорусские власти закупили у Саудовской Аравии. Судно должно прийти в Клайпеду 12 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Прибытие, по последним данным, ожидается завтра, — цитирует Тищенко ТАСС.

Саудиты будут поставлять чёрное золото для Белоруссии, несмотря на восстановление поставок из России по нефтепроводу «Дружба». Минск договорился о поставках с Москвой в конце марта, после того как поставки прерывались на три месяца из-за разногласий сторон. При этом в апреле белорусские НПЗ получили 2 млн тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России.

Минск планирует закупить в мае 1,13 млн тонн российской нефти. Помимо этого, белорусские власти начали закупать танкерную нефть у Азербайджана и Норвегии. Поставки проходят через Литву и Украину.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к сотрудничеству с Евросоюзом.