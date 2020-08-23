Белоруссия не направляла в ОДКБ запрос об оказании помощи

https://static.news.ru/photo/baedc7f2-e543-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpg Станислав Зась Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получала от Белоруссии запросов об оказании помощи в связи с внутриполитической обстановкой в стране.

Любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет. Я уверен, что Беларусь справится с этими проблемами самостоятельно, — заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась на форуме «Армия-2020».

По его словам, если Белоруссия направит соответствующий запрос, то ОДКБ задействует механизм экстренных консультаций с привлечением всех государств, после чего будет оперативно выработано соответствующее решение об оказании поддержки в зависимости от запроса страны.

Кроме того, Зась сообщил, что организация сейчас работает над планом по оснащению коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) современным вооружением и военной техникой.

Сейчас разрабатывается план по оснащению КСОР самым современным вооружением. Мы ставим целью в этом году завершить разработку этого плана и со следующего года начать его реализацию, — цитирует ТАСС слова генсекретаря ОДКБ.

Масштабные акции протеста в Белоруссии не прекращаются уже вторую неделю. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания координационного совета оппозиции.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о присутствии российских военных в Белоруссии и передвижении их в сторону границы с республикой. Он также добавил, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём ранее просил Минск.