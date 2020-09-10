Белоруссия передала РФ предложения для возобновления авиасообщения

https://static.news.ru/photo/7b85b8dc-f401-11ea-bbc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусские власти направили России предложения для формирования совместного плана поэтапного возобновления авиасообщения между странами.

Согласно данным Министерства транспорта и коммуникаций республики, документы российской стороне передал департамент по авиации Минтранса Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что прямое авиасообщение между РФ и Египтом открыли 9 сентября. Пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик. В Каир из Москвы он будет летать по понедельникам, средам и субботам, а обратные рейсы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Также авиакомпания Emirates с 11 сентября планирует возобновить полёты из Дубая в московский аэропорт Домодедово. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по пятницам и субботам.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы.