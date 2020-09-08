Прямое авиасообщение между Египтом и Россией откроют 9 сентября

Прямое авиасообщение между РФ и Египтом открывается 9 сентября. Пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик.
В Каир из Москвы он будет летать по понедельникам, средам и субботам, а обратные рейсы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Цена билеты на первый рейс составляет 15912 рублей, однако мест практически не осталось. Стоимость билетов с вылетами в другие дни начинаются от 13447 рублей, а если покупать билеты туда и обратно, то — от 11 157 рублей. Перелёт по маршруту Каир — Москва стоит от 13 393 рублей,
Как
В туроператорской компании, которая организовывала поездки в Египет на базе регулярных рейсов в Каир, отметили, что спрос на такие путешествия был стабильным. В данное время компания проводит анализ актуальных авиарейсов и скоро предложит россиянам путёвки в эту страну.
Ранее в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. При этом в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта. Египет принимает справки на английском и арабском языке как в цифровом, так и в бумажном виде. В Дубае настаивают, что справка должна быть в печатном варианте и исключительно англоязычной.
При посещении любой из трёх стран туристам потребуется медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение от COVID-19. Авиакомпания Emirates включила такую страховку в стоимость авиабилета.
Россия границы также были открыты с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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