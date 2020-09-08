Прямое авиасообщение между Египтом и Россией откроют 9 сентября

https://static.news.ru/photo/3c713354-f1d8-11ea-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прямое авиасообщение между РФ и Египтом открывается 9 сентября. Пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик.

В Каир из Москвы он будет летать по понедельникам, средам и субботам, а обратные рейсы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Цена билеты на первый рейс составляет 15912 рублей, однако мест практически не осталось. Стоимость билетов с вылетами в другие дни начинаются от 13447 рублей, а если покупать билеты туда и обратно, то — от 11 157 рублей. Перелёт по маршруту Каир — Москва стоит от 13 393 рублей, передаёт РИА Новости.

Как сообщает RATA-News со ссылкой на официального представителя министерства гражданской авиации Египта Баселя Абделя Карима, разрешение на возобновление полётов между Каиром и Москвой дано как российской, так и египетской авиакомпаниям. Но когда она начнёт полёты в Москву, пока не известно. Ранее перевозчик сообщал , что ожидает указаний от властей республики по вопросу возобновления рейсов в РФ и условий допуска пассажиров.

В туроператорской компании, которая организовывала поездки в Египет на базе регулярных рейсов в Каир, отметили, что спрос на такие путешествия был стабильным. В данное время компания проводит анализ актуальных авиарейсов и скоро предложит россиянам путёвки в эту страну.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. При этом в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта. Египет принимает справки на английском и арабском языке как в цифровом, так и в бумажном виде. В Дубае настаивают, что справка должна быть в печатном варианте и исключительно англоязычной.

При посещении любой из трёх стран туристам потребуется медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение от COVID-19. Авиакомпания Emirates включила такую страховку в стоимость авиабилета.

Россия границы также были открыты с Великобританией, Турцией и Танзанией.