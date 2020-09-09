Emirates возобновит полёты из Дубая в Домодедово с 11 сентября

https://static.news.ru/photo/4df6fb7a-f29d-11ea-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Globnal Look Press

Авиакомпания Emirates с 11 сентября планирует возобновить полёты из Дубая в московский аэропорт Домодедово. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по пятницам и субботам.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Возобновление полётов в Москву приведёт к расширению сети авиакомпании в Европе до 26 городов , что позволит клиентам Emirates по всему миру получить больше возможностей для поездок в Европу, а клиентам в России — возобновить связь с Ближним Востоком, Азиатско-Тихоокеанским регионом и Африкой через Дубай, — говорится в пресс-релизе.

По данным генконсульства России, поездки россиян в Дубай возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19. Авиакомпания Emirates включила такую страховку в стоимость авиабилета.

Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С 1 августа полёты возобновились с Турцией (Анкара и Стамбул), Великобританией и Танзанией. С 10 августа стали доступны турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан, с 15-го — Швейцария, с 8 сентября — Египет, ОАЭ и Мальдивы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 9 сентября открывается прямое авиасообщение между РФ и Египтом. Пока о рейсах сообщил только российский национальный перевозчик. В Каир из Москвы он будет летать по понедельникам, средам и субботам, а обратные рейсы запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям.