Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a5897884-21a2-11eb-8bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хикмат Гусейнов/vk.com

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана. Дата 8 ноября навсегда войдёт в историю нашей страны, — заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в обращении к нации из Аллеи шехидов в Баку, которое транслировалось по государственному телевидению.

По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными, — подчеркнул политик.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются. Согласно данным ведомства, в течение 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения ВС Армении обстреливали из различного стрелкового оружия, пушек и миномётов позиции азербайджанской армии, а также населённые пункты на различных направлениях фронта. В Минобороны уточнили, что боевые операции с различной интенсивностью в основном продолжались на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.