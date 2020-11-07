Азербайджан уничтожил военную колонну Армении в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/2ab6bfe2-2128-11eb-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны ВС Армении в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

Подразделения азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии Вооружённых сил Армении. В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из трёх «КамАЗов», двух «Уралов» и двух БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела, — сообщили в пресс-служба военного ведомства.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта рядом с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно данным Министерства обороны Азербайджана, в ходе боёв армянским военным был нанесён серьёзный урон.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.