Азербайджан сообщил о продолжении боёв в ночь на 29 октября

https://static.news.ru/photo/ed77e616-19ab-11eb-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На различных направлениях фронта в ночь на четверг, 29 октября, на территории Нагорного Карабаха продолжаются боевые действия. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы Армении днём 28 октября и в ночь на 29 октября из различных видов оружия обстреляли позиции азербайджанской армии и населённые пункты, находящиеся неподалёку от прифронтовой зоны.

Как подчеркнули в Минобороны, боевые действия продолжались по преимуществу на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. В Баку заметили, что попытки Армении атаковать были пресечены. Азербайджан после обстрелов принял ответные меры. В результате среди личного состава армянской армии есть раненые и убитые.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, два танка Т-72, две РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку, — говорится на сайте оборонного ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана показало видеозапись ударов по позициям армянских войск, которые обстреляли азербайджанские города и районы в нарушение режима прекращения огня.