Азербайджан сообщил о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно данным ведомства, в течение 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения ВС Армении обстреливали из различного стрелкового оружия, пушек и миномётов позиции азербайджанской армии, а также населённые пункты на различных направлениях фронта.

В Минобороны уточнили, что боевые операции с различной интенсивностью в основном продолжались на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В течение суток противник на основных направлениях фронта понёс значительные потери и был вынужден отступить, — говорится в сообщении.

Также в течение 7 ноября армянские военные обстреляли села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов. В результате погиб человек, есть раненые. В ведомстве отметили, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ответный удар по легитимным военным целям.

За сутки азербайджанскими военными были уничтожены четыре танка Т-72, пушки Д-20 и несколько грузовиков с боеприпасами.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны ВС Армении в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.