Алиев: заявление по Карабаху «ставит точку» в многолетнем противостоянии

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Трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху «ставит точку» в многолетнем противостоянии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Спустя 44 дня после вооружённого противостояния, боевых операций подписан документ. Считаю этот документ очень важным. По важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности президенту Владимиру Владимировичу Путину, выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа, — цитирует РИА Новости заявление главы государства.

Ранее Ильхам Алиев сообщил, что после введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не последует серьёзных его нарушений. По его словам, развёртывание операции миротворцев в регионе стало важным фактором для стабилизации ситуации.

В Баку поприветствовали переговоры между Россией и Турцией по созданию центра по наблюдению за прекращением огня на территории Азербайджана.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Шойгу также входят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна, писал NEWS.ru.