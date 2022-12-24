Алиев утвердил состав комиссий по сотрудничеству с Татарстаном и Дагестаном

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственных комиссий (МПК) по сотрудничеству с российскими регионами — Татарстаном и Дагестаном, передает «Интерфакс-Азербайджан». Соответствующие распоряжения уже подписаны.

Сопредседателем совместной МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Татарстаном назначен министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, ранее занимавший пост первого вице-премьера Азербайджана.

Другим распоряжением вице-премьер Шахин Мустафаев утвержден сопредседателем комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Дагестаном. «Интерфакс» указывает, что до сих пор заседаний комиссии не проводилось.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что транспортные и логистические проекты РФ и Азербайджана станут драйвером для наращивания сотрудничества двух стран. Такое заявление глава российского правительства сделал на встрече с Ильхамом Алиевым, отметив, что особо существенную роль в этом сыграет международный транспортный коридор «Север — Юг», объем перевозок по которому к 2030 году увеличится до 15 млн тонн в год.

Президент Азербайджана в свою очередь подчеркнул, что доволен ростом торгового оборота с РФ. По словам политика, сейчас наблюдаются перспективы наращивания показателей и объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень. Значительные возможности также имеются в сфере грузовых перевозок, тем более что в укреплении потенциала транспортных коридоров заинтересованы все страны.