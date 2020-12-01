Алиев предложил властям Франции «отдать армянам» город Марсель

https://static.news.ru/photo/1b1aee60-33c9-11eb-b828-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian GUY/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Азербайджана Ильхам Алиев предложил официальному Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав «второе государство» для них. Накануне сенат Пятой республики принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха и требующую от Азербайджана вывода войск из региона. Одновременно с этим госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.

Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они (армяне. — NEWS.ru) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела, — заявил Алиев во время обращения к нации на телеканале Baku TV.

Политик отметил, что термин «нагорнокарабахский конфликт» остался в прошлом и употребить его можно теперь только говоря об истории. Кроме того, Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных, отбывавших службу в Нагорном Карабахе. Речь идёт об определённой категории граждан, призванных согласно распоряжению лидера от 28 сентября 2020 года.

Накануне в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения армии республики вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному в ночь на 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В соответствии с документом ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря. Алиев отметил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Нагорном Карабахе.

Политик добавил — несмотря на то что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, есть попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией. Также Баку предлагает создать новый коридор между Нагорным Карабахом и Арменией. Построить его можно менее чем за три года, писал NEWS.ru.