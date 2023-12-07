Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане Алиев назначил внеочередные президентские выборы в стране на 7 февраля 2024 года

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы в стране на 7 февраля 2024 года, сообщается на сайте главы государства. Выборы должны были состояться в 2025 году. Алиев, занимающий пост президента Азербайджана на протяжении 20 лет, может снова баллотироваться на эту должность.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. <...> Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов <...> в порядке, установленном Избирательным кодексом республики, — говорится в сообщении.

Ранее Алиев заявил, что Баку уже установил мир на Южном Кавказе и сделал это военным путем. По его словам, Азербайджан показал, что мира можно достичь не только переговорами, но и с применением военной силы.

До этого глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов спрогнозировал рост товарооборота между Москвой и Баку к концу 2023 года. Он отметил, что Россия и Азербайджан наладили тесное сотрудничество и политический диалог.

В свою очередь вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что до конца 2023 года Москва и Баку планируют подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара. По его словам, участок соединит действующие железные дороги РФ, Азербайджана и Ирана.